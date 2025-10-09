Низкую зарплату и значительную эмоциональную нагрузку называют главными причинами увольнений учителей.

Более половины украинских учителей говорят, что низкая оплата труда является главной проблемой. В то же время, только пятая часть украинцев считает, что учителя получают достойную оплату. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в сотрудничестве с Deloitte и OECD. Исследование проводилось в 14 странах, и Украина была одной из них.

61 процент учителей в Украине считают низкую оплату труда одной из ключевых проблем. В других странах, где проводилось исследование, низкую оплату труда отметили 46 процентов учителей. И только 20% украинцев считают, что педагоги получают справедливую оплату, тогда как в мире этот показатель достигает 44 процента.

Также более 30 процентов респондентов говорят об эмоциональном выгорании, а 37 процентов о недостатке уважения к профессии.

Как написал эксперт по вопросам социальной политики и бывший народный депутат Андрей Павловский в статье для "Зеркала недели", за два года войны низкие зарплаты и эмоциональная нагрузка 40 тысяч учителей ушли из профессии.

"В Украине все меньше людей хотят быть учителями. Лишь 21% украинцев считают профессию престижной против 53-64% в мире. И только 13% опрошенных граждан считают, что государство поддерживает учителей, по сравнению с 45% в мире", - отметил он.

Он также добавил, что молодежь избегает профессии учителя из-за "неконтролируемых детей, равнодушия родителей и обесценивания". К тому же учителей истощает высокая нагрузка и бюрократия.

Напомним, что в этом году во время вступительной кампании только 48 высших учебных заведений набрали более 1000 первокурсников. Остальные 331 вуз Украины, которые проводили вступительную кампанию, набрали менее одной тысячи. Причем 191 из них - набрал менее 100 новых студентов.

