В то же время немного возросло количество педагогов, которым более 60 лет.

За 10 последних лет количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически - более чем вдвое. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Сегодня школа нуждается в молодых талантливых учителях, иначе уже через пять-десять лет придется реанимировать образовательную систему и это будет если не совсем невозможным, то точно сверхсложной задачей", - подчеркнул он.

Бабак сообщил, что за 10 последних лет общее количество учителей, которые преподают отдельные предметы, упало с 284 074 до 227 832, то есть на 19,7%.

"Причем количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически - с 48 953 до 22 045, то есть более чем вдвое. Количество учителей до 40 упало тоже с 61 872 до 49 005 или на 20%. Относительно стабильными остались возрастные категории 51-54 года, 55-60, а более 60 даже немного выросла", - отмечает председатель комитета ВР.

При этом добавил, что доля учителей без категории (это в основном молодые люди, которым есть куда расти) за 10 лет снизилась в полтора раза - с 12 до 8%. В то же время доля специалистов высшей категории выросла на 10% - до 47%.

"Вывод один: зарплатная политика должна стимулировать молодых людей, обеспечивать им достойную оплату труда и уверенность в завтрашнем дне. Причем это надо делать не в течение 10-20 лет, когда молодой учитель уже не один раз успеет разочароваться в профессии и уйдет из учебного заведения, а прямо сейчас, с первого дня его работы. В противном случае, когда старшее поколение покинет школу, не будет никого им на замену. Три "минималки" на старте - то, с чего мы должны начать уже со следующего года", - считает Бабак.

Зарплата учителей - что обещают

Как сообщал УНИАН, ссылаясь на исследование OLX Работа, средняя зарплата учителей в сентябре 2025 года составила 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн). Количество откликов на вакансии выросло на 44%, тогда как количество объявлений осталось таким же. Отмечалось, что профессия учителя остается одной из самых низкооплачиваемых в Украине. Например, в соседней Польше, в зависимости от категории и стажа, зарплата учителя составляет 57 000 - 83 000 грн.

В Украине обещают поднять заработную плату учителям. Так, на образование в 2026 году запланировано выделить 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд грн больше, чем в текущем году. Повышение произойдет в два этапа - с 1 января - на 30%, и с 1 сентября - еще на 20%.

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко отмечал, что с 1 января 2026 года заработная плата учителей в Украине может вырасти на 50%. Это доведет средний уровень оплаты труда до 30 тысяч гривен в месяц.

По его словам, сейчас средняя заработная плата учителя в Украине - это 15 тысяч гривен, а если взять, например, управление классом или дополнительные учебные часы, это еще примерно 5 тысяч.

