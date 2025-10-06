Дети в этом заведении самостоятельно управляют всеми учебными процессами с помощью приложений на базе ИИ, занимаясь всего по два часа в день.

Пока эксперты спорят, какие профессии уже в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект, в техасском Остине начала работу частная школа Alpha, где вместо учителей уроки ведут системы ИИ.

Как сообщает CBS News, ученики начальных классов самостоятельно управляют всеми учебными процессами с помощью приложений на базе ИИ, занимаясь всего по два часа в день. Алгоритм формирует индивидуальные планы по естественным наукам, математике и чтению, подстраиваясь под уровень и скорость каждого ребенка.

За это время их мотивируют пройти курс до "уровня мастерства" (набрать более 90%). Взрослых в классе называют гидами, а не учителями – и они получают шестизначные зарплаты. Их работа заключается в том, чтобы поощрять и мотивировать.

Я думаю, что мы, скорее, работаем в тандеме – рассказал один из таких "гидов" Люк Филлипс. Когда ребенок идет в своем темпе, эффективность растет в разы – добавил он.

Послеобеденное время в школе проходит по-другому. Ученики решают проекты, учатся финансовой грамотности и публичным выступлениям – жизненным навыкам, которые, по словам основательницы школы Маккензи Прай, бесценны.

Такое прогрессивное обучение стоит недешево. Обучение в Alpha обходится родителям минимум в $40 000 в год (около 1,6 млн грн). При этом школа активно развивается – на сегодняшний день у нее 16 кампусов, а среди гостей уже побывала министр образования США Линда Макмэхон.

Однако есть и у такой системы и критики. Некоторые сомневаются, что ИИ способен полностью заменить педагога, а сам проект называют "экспериментом для богатых". Сама же основательница "Альфы" признает: система пока не идеальна и требует доработки.

В то же время представители школы уверены, что будущее образования за искусственным интеллектом. Алгоритмы смогут эффективнее обучать детей, чем настоящие учителя, адаптируя программы под индивидуальные потребности каждого ученика.

Ранее OpenAI опубликовала список профессий, где ChatGPT уже соперничает с людьми. Наибольший потенциал искусственный интеллект показал в сфере, где работают риелторы, юристы, разработчики ПО и инженеры.

Как писал УНИАН, популярные нейросетевые боты, включая ChatGPT, в последнее время начали врать вдвое чаще, чем раньше. По мнению специалистов, проблема заключается в том, что боты пытаются придумывать ответ, если не имеют необходимой информации, хотя раньше охотно признавались в том, что чего-то не знают.

