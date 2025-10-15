В школах не хватает учителей: в МОН назвали, с какими предметами проблемы

В ведомстве предоставили информацию за 2024-2025 учебный год.

В 2024-2025 учебном году в учреждениях общего среднего образования в Украине больше всего не хватало учителей английского языка, информатики и математики. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины в ответ на запрос The Page.

Пока данные за новый учебный год продолжают собирать, в ведомстве предоставили информацию за 2024-2025 учебный год.

Так, больше всего в тот период не хватало учителей: английского языка - 267,94 вакансий; информатики - 149,08; математики - 130,96; украинского языка и литературы - 111,96; физической культуры - 99,53; истории - 72,96; физики - 68,96.

Изменения в школьной программе

Как сообщал УНИАН, с 2027 года обновленный предмет "Защита Украины" будет обязательным в каждой школе. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что сейчас более 4 тысяч учителей работают по обновленной программе, среди них более 400 ветеранов передают свой опыт в школьных и межшкольных тренинговых центрах ячеек "Защиты Украины".

Он отметил, что знания о безопасности, самозащите, медицине, информационном пространстве - это уже не просто "дополнительная подготовка", это базовый навык современного человека.

Министр добавил, что за этот год к реализации преподавания предмета были привлечены десятки команд, состоялись сотни встреч, а также решений, учебных программ, тренировок и изменений в законодательство.

