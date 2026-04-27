Как будут готовить единый закон об оружии для гражданских: глава МВД раскрыл подробности

Сначала необходимо провести общенациональное обсуждение, а впоследствии новый закон должен стать единственным правовым актом.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, как должен готовиться к рассмотрению в Верховной Раде единый законопроект об оружии для гражданских лиц. Как передает корреспондент УНИАН, о своем видении Клименко рассказал в комментарии журналистам.

У главы МВД спросили о промежуточных результатах обсуждений по подготовке законопроекта об оружии.

"Консультации пройдут на этой или на следующей неделе. Мы привлекаем представителей СМИ, экспертов, которые пишут на тему оружия, а также народных депутатов и военных. Мы хотели бы, чтобы это было общегосударственное обсуждение. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся", – отметил Клименко.

По его убеждению, закон о гражданском оружии должен быть единым для Украины.

"И этот закон не могут заменять подзаконные акты. Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан как во время войны, так и после войны. Поэтому, я думаю, что мы вместе сможем найти общий знаменатель", – сообщил министр.

Дискуссии о легализации оружия

Как сообщал УНИАН, офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский считает, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного огнестрельного оружия.

В то же время военный эксперт Иван Ступак, экс-сотрудник Службы безопасности Украины, считает, что уже настало время легализовать в Украине оружие для граждан.

