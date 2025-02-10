Многие украинцы задаются вопросом: могу ли я увеличить размер своей пенсии. К счастью, ответ положительный, хотя есть и нюансы.

Пенсия в Украине положена каждому гражданину, однако ее размер может значительно отличаться у разных людей. Существуют также механизмы, как увеличить эти выплаты одним простым решением. УНИАН поговорил с адвокатом Иваном Хомичом, чтоб узнать все нюансы и развенчать заблуждения.

Что можно сделать для увеличения пенсии

Украинским законодательством предусмотрено, что в случае отсрочки выхода на пенсию, размер выплат будет постоянно расти.

"Отсрочка пенсии возможна в рамках солидарной пенсионной системы, которую в народе называют трудовая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст в Украине установлен на уровне 60 лет при наличии минимального трудового стажа. По состоянию на 2025 год для выхода на пенсию в 60 лет человеку нужно иметь 32 года трудового стажа. Но в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" есть статья 29, которая предусматривает повышение размера пенсий в том случае, если время ее назначения будет отсрочено", - отметил Хомич.

Видео дня

Так, если отложить ее на период до пяти лет, то каждый месяц принесет вам по 0,5%. Однако на этом все не заканчивается, ведь за период свыше этого срока проценты растут уже до 0,75%.

По словам адвоката, если отложить выход на пенсию на 5 лет и 7 месяцев, то каждые 30 дней дополнительного страхового стажа будут добавлять к выплатам 0,75%, пока прибавка не составит 50%.

"То есть, если человеку в этом году исполнилось 60 лет, и по формуле его пенсия должна составлять 7 тысяч гривен, то, если он откажется выходить на пенсию сейчас, а выйдет на 5 лет и 7 месяцев позже, его пенсионная выплата вырастет на 50% и составит 10 500 гривен (без учета индексации)", - объяснил адвокат.

По мнению Хомича, на практике такая отсрочка совершенно невыгодна. Если за базу взять пенсию в размере 7 тысяч гривень и выйти на отдых не в 60, а в 65, то за это время вы потеряете 420 тысяч гривень выплат.

Хотя ваша пенсия за пять лет вырастет на 45% и будет составлять уже 10 150 гривень, чтоб "отбить" недополученное уйдет 11 лет и 11 месяцев.

Как повышают пенсии - другие способы

Адвокат рассказал, можно ли пересмотреть размер пенсии как-то иначе, чтоб не терять при этом деньги. К счастью, такой вариант существует. Он не потребует значительных усилий и доступен каждому, кто много работал в своей жизни.

"Есть возможность увеличить свою пенсию за счет предоставления информации о зарплате, которую человек получал до 2000 года, если выплаты были выше, чем те, которые он получал после этого периода. Согласно закону, можно взять справку о доходах за любые пять лет подряд (к примеру, с 1995 до 2000 года). Человек пенсионного возраста может подать справку о таких доходах в Пенсионный фонд, чтобы там подсчитали размер его пенсии с учетом этой зарплаты", - рассказал Хомич.

Воспользоваться этим механизмом могут и те, кто уже на пенсии. В этом случае будет просто перерасчет выплат.

До 2004 года пенсию назначали, используя для расчетов зарплату человека за любые пять лет подряд. Тогда люди старались перед выходом на отдых получать хорошую зарплату.

"В некоторых случаях им помогал коллектив, в частности, переводились премии. Сейчас принцип начисления пенсий видоизменился - теперь при назначении пенсионного обеспечения учитывается вся зарплата человека, начиная с 1 июля 2000 года. Но, если до этого периода у человека была более высокая зарплата, и он может получить соответствующую справку, тогда его средняя зарплата немного возрастет, а это повлияет на размер пенсии", - добавил адвокат.

При этом, по словам эксперта, если человек вышел в 50 лет на пенсию по инвалидности, например 2 группы, но продолжил работать, то по достижении 60-летнего возраста можно перейти на пенсию по возрасту.

"Пенсия по инвалидности II группы составляет 80% от размера исчисленного пенсионного обеспечения по возрасту. Если человек перейдет с пенсии по инвалидности на обычную пенсию, то выплата возрастет до 100% от исчисленного размера пенсии по возрасту. Таким же лайфхаком могут воспользоваться граждане, имеющие III группу инвалидности. Размер пенсии по инвалидности такой группы составляет 60% от пенсионного обеспечения, а если перейти на пенсию по возрасту, то показатель возрастет до 100%", - подытожил Хомич.

Ранее УНИАН рассказывал, какая минимальная пенсия по инвалидности в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: