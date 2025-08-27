По убеждению Игоря Романенко, из-за этого решения сейчас однозначно будет отток из Украины указанной возрастной категории украинцев-мужчин.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко не поддерживает решение о разрешении выезжать за границу мужчинам 18-22 лет. Об этом он сказал в эфире "24 Канала".

Он объяснил свою позицию, отметив, в частности, что сейчас видно, что противник не собирается останавливаться в наступательных действиях в Украине.

"И в этом опасность. И Силам обороны надо предоставить способности - вооружение, технику, боеприпасы. И главное - по военнослужащим, потому что этого явно не хватает. И тут решение соответствующее относительно молодых людей 18-22 лет по выезду за границу. Даже если понимать, что их не привлекают в армию, то надо было, на мой взгляд, привлекать их на трудовой фронт", - сказал Романенко.

Он отметил, что на наших предприятиях оборонной промышленности не хватает людей, и молодежь могли бы привлекать туда. А людей старшего возраста подготовить и заводить в Вооруженные силы Украины.

По убеждению Романенко, из-за этого решения сейчас однозначно будет отток из Украины указанной возрастной категории украинцев-мужчин.

"Сознательных, которые готовы остаться и защищать страну - это не первый и не второй год войны. "Украинского ноу-хау" из этого не получится. Рекрутинги, которые вводили, и первый, и второй, результаты говорят, что это не решает вопрос укомплектования армии. И это общая ситуация по миру, где проводятся войны. И это в царской России, и в советские времена, когда все начиналось, полгода первые - да, а потом все усложняется по мобилизации. И это не новое", - подчеркнул Романенко.

По его мнению, решение разрешить указанной категории молодежи выезд за границу в условиях, когда "такие экзамены у государства", является нерациональным.

"Надо экономику переводить на военный лад, или хотя бы отдельные позиции. А эти отдельные позиции связаны с трудовым фронтом. Это опыт и Америки во Второй Мировой, Британии и других стран. То есть надо помогать предприятиям оборонной промышленности здесь, внутри страны. Если эти граждане в такое время экзамена защиты нашего государства, народа будут выезжать за границы вместо защиты, то кого мы воспитаем таким образом, каких защитников? А Россия - этот агрессор будет оставаться. И надо готовить настоящих граждан и настоящих защитников. И здесь без альтернатив", - подчеркнул Романенко.

Выезд мужчин до 22 лет за границу

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров Украины обновил правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения и позволил мужчинам в возрасте 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу.

Председатель совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко убежден, что разрешение мужчинам от 18 до 22 лет выезжать свободно за границу, стимулировать молодежь не бежать из Украины. По его словам, таким образом власть ищет коммуникацию, способы легального сохранения молодежи в стране. Тимочко отметил, что должно быть доверие власти к гражданам.

