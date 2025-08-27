Этот документ может быть в бумажном или электронном виде.

Мужчины в возрасте 18-22 года для выезда за границу, кроме загранпаспорта, также должны будут иметь и военно-учетный документ. Об этом в эфире телемарафона сказал Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.

Отвечая на вопрос о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу, он отметил, что соответствующие изменения в законодательство еще не опубликованы. Когда же они будут обнародованы и вступят в силу, то "пограничники начнут их применять при оформлении граждан на границе".

Так, мужчины в возрасте 18-22 года включительно будут иметь возможность пересекать границу на выезд из Украины во время действия военного положения.

В то же время ограничения, как и раньше, будут оставаться для той категории граждан в этом возрасте, которые занимают определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Они смогут пересекать границу только в случае служебной командировки.

"Если говорить в целом о категории 18-22 включительно, то когда эта норма заработает, надо помнить и понимать, что кроме... загранпаспорта, также необходимо будет иметь и военно-учетный документ", - отметил Демченко и уточнил, что этот документ может быть в бумажном или электронном виде.

Выезд за границу мужчин до 22 лет

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины обновил правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения. Так, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - отметила она.

