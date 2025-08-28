Нардеп рассказал, чего в Раде ожидают после разрешения молодым мужчинам выезжать за границу

Там считают, что это не приведет к массовым выездам.

После принятия решения правительства о том, что мужчины в возрасте до 22 лет могут свободно пересекать границу, в Раде ожидают, что молодые украинцы, которые выехали раньше, будут временно возвращаться. Также там уверены, что решение не будет иметь противоположного эффекта и не приведет к оттоку мужчин. Об этом сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

"К оттоку мужчин это точно не приведет", - сказал Вениславский.

По его словам, те, кто хочет покинуть страну, всегда ищут возможности, в основном связанные с нарушением закона и коррупционными схемами.

"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", - пояснил депутат.

Изменения правил пересечения границы для мужчин

Как писал УНИАН, в Украине изменились правила выезда за границу. Главное изменение касается мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. По решению правительства, они могут свободно передвигаться через границу Украины на въезд и выезд. Постановление уже действует и молодых ребят уже выпускают.

Также в порядок беспрепятственного выезда добавились и другие категории граждан. В частности, родители трех и более детей, а также мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне.

