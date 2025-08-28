Отмена запрета в отношении женщин-депутаток еще не обнародована и не вступила в силу.

Мужчин 18-22 лет уже начали выпускать за границу по новым правилам, а женщин-депутаток еще нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, отвечая на вопрос, увеличилось ли уже количество желающих пересечь пункты пропуска в связи с постановлением правительства о возможности выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 года и женщин-депутаток.

Он отметил, что изменения в правила пересечения границы, касающиеся мужчин в возрасте 18-22 года включительно, уже опубликованы в "Урядовом курьере" и фактически вступили в силу. "И пограничники их уже начали применять на границе с сегодняшнего дня", - сказал Демченко.

По его словам, сегодня уже были первые желающие пересечь границу по этой норме. "Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", - рассказал спикер.

Он напомнил, что под эту норму не подпадают мужчины данной возрастной категории, которые занимают определенные должности в государственных органах власти, органах местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебную командировку.

Демченко также напомнил, что в целом мужчинам 18-22 лет для пересечения границы нужно иметь с собой загранпаспорт и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде, то есть "Резерв+").

В то же время относительно изменений, касающихся женщин-депутатов, пограничники ожидают их обнародования и вступления в силу.

"И, конечно, когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан Украины. Согласно тем условиям, которые будут вписаны в правила пересечения границы гражданами Украины", - отметил представитель ГПСУ.

Выезд мужчин до 22 лет за границу

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что женщины, которые являются депутатами местных советов, смогут беспрепятственно пересекать государственную границу.

Свириденко напомнила, что раньше они не могли выехать даже в законный отпуск, чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. По ее словам, это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат.

