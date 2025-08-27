На сайте Кабмина появилась петиция от граждан Украины.

На фоне решения Кабинета Министров Украины разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу граждане просят правительство предоставить разрешение на выезд за пределы Украины мужчинам 23 и 24 лет. Электронная петиция с соответствующим содержанием 27 августа появилась на сайте правительства.

Автор петиции Юлия Симкина призывает Кабмин рассмотреть возможность предоставления разрешения на выезд за границу для всех мужчин в возрасте от 18 до 24 лет включительно.

Также инициатор петиции просит рассмотреть возможность выезда для мужчин, которые имеют действующую отсрочку от мобилизации, независимо от возраста, а также для всех мужчин в возрасте от 50 до 55 лет.

Если в течение трех месяцев эта петиция наберет 25 тысяч подписей граждан Украины, правительство будет обязано ее рассмотреть. На момент этой публикации петиция собрала чуть менее 1500 подписей.

Выезд за границу для мужчин

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, правительство опубликовало постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, по обновленным правилам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) смогут выезжать за границу во время действия военного положения.

Выезд возможен при наличии паспорта международного образца, а также военно-учетного документа, хотя бы в электронной форме.

