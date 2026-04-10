Украина не планирует отменять разрешения на выезд мужчин до 23 лет, - Минсоцполитики

На данный момент Украина не ведет переговоров с международными партнерами об отмене разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23 лет. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine.

"Решение уже принято", - сказал он, комментируя возможность пересмотра разрешения на выезд для мужчин в возрасте до 23 лет.

Улютин отметил, что, по оценкам европейских партнеров, после введения разрешения в страны Европейского Союза могли выехать около 400 000 украинских мужчин в возрасте до 23 лет. По его словам, Украина не ведет отдельной статистики.

"Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что не ведем статистику", - подчеркнул министр.

Улютин добавил, что для отдельных европейских стран это может создавать дополнительную нагрузку.

Выезд мужчин 18-22 лет - что известно

Напомним, что с 28 августа 2025 года вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) могут выезжать за границу во время действия военного положения. В Министерстве внутренних дел Украины заявляли, что для этого необходимо иметь с собой паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ (допускается также в электронной форме), который необходимо будет предъявить по требованию работника Государственной пограничной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что благодаря этому решению больше детей будут заканчивать школы в Украине и поступать в местные университеты. Как подчеркнул президент, в Украине наблюдается снижение количества таких детей.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что после вступления в силу постановления часть мужчин в возрасте от 18 до 22 лет все же не выпускают за границу. Он уточнил, что речь идет о мужчинах, которые занимают должности, где выезд за границу возможен только в служебную командировку.

