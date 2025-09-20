Зеленский объяснил смысл свободного выезда за границу мужчин 18-22 лет

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил цель и смысл предоставления разрешения мужчинам в возрасте 18-22 года свободно выезжать за границу во время военного положения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.
"В Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь. Наша же логика в том, что иначе мальчиков в наших школах не будет просто в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты", - отметил Зеленский.
Как подчеркнул президент, в Украине наблюдается снижение количества таких детей.
"Родители вывозили детей до 18 лет. На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть. Мы посмотрели сколько абитуриентов было, на сколько уменьшилось. Это наша аналитика, Минобразования и армии", - отметил Зеленский.
Выезд за границу мужчин 18-22
Как сообщал УНИАН, с 28 августа вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) смогут выезжать за границу во время действия военного положения.
В Государственной пограничной службе Украины отметили, что по состоянию на 5 сентября, за первую неделю действия разрешения на выезд, резкого пассажиропотока при пересечении границы не выявлено.
В то же время, представители бизнес-сообщества начали бить тревогу, что это разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет приведет к потере рабочей силы на рынке труда.