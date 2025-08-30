В частности, отказали в пересечении границы мужчинам, которые работают на должностях, где выезд предусмотрен только в служебную командировку.

Недавно в Украине официально разрешили пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Но часть людей из этой категории из страны все же не выпустили, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В эфире телемарафона он отметил, что речь идет в том числе о мужчинах, которые занимают должности, где выезд за границу возможен только в служебную командировку. И случаев отказов по этой причине за два дня было несколько.

Еще одна категория мужчин, которая не смогла пересечь границу – лица, находящиеся в розыске, отметил спикер ГПСУ.

"Есть несколько отказов из-за того, что люди находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", чтобы проверять, не уклоняется ли человек от обновления своих военно-учетных данных", – пояснил Андрей Демченко.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу

26 августа Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для мужчин. Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно выезжать за границу. Касается нововведение и тех граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

На следующий день постановление было обнародовано на сайте Кабмина.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что разрешение для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны никоим образом не повлияло на пассажиропоток на государственной границе.

