В составе Третьего армейского корпуса создан полк ПВО 'Аквила'

Подразделение располагает широким арсеналом вооружения и военной техники - радиолокационными станциями, зенитной артиллерией, зенитными ракетными комплексами, БПЛА-перехватчиками, в том числе от "Генерал Черешня".

Зенитный ракетно-артиллерийский полк, сформированный из военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады, выполняет задачи в первом эшелоне противовоздушной обороны на линии фронта.

Подразделение одним из первых в Сухопутных войсках адаптировало зенитные беспилотники для охоты на "Шахеды" и российские разведчики. Полк работает в зоне ответственности 3-го армейского корпуса, прикрывая пехоту и сбивая дроны, летящие в тыловые города страны. Боевой счет "Аквилы" уже превысил отметку в 4500 пораженных целей.

Подразделение располагает широким арсеналом вооружения и военной техники - радиолокационными станциями, зенитной артиллерией, зенитными ракетными комплексами, БПЛА-перехватчиками, в частности от "Генерал Черешня".

Видео дня

Командир 1030 ЗРАП - майор ВСУ Максим Зайченко. В 2014 году в качестве добровольца присоединился к батальону "АЗОВ" и участвовал в наступательной Павлопольско-Широкинской операции, ветеран АТО. С первого дня полномасштабного вторжения в составе штурмового подразделения принимал участие в боях в Киевской и Запорожской областях, на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Боровском направлениях. В качестве командира подразделения ПВО защищал Харьковскую и Луганскую области.

В связи с расширением штата продолжается рекрутинговая кампания, выбрать вакансию и подать заявку можно на сайте ppo.ab3.army.

Вас также могут заинтересовать новости: