Синоптик назвала главную особенность погоды в Украине во вторник

26 мая в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Характерной чертой погоды в Украине 26 мая станет порывистый, иногда даже сильный северо-западный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вторник в Украине ожидается синоптически неоднородным. В Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях воздух будет свежим, в течение дня всего +17...+19 градусов. В Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье +25...+28 градусов", - рассказала она.

По данным Диденко, в большинстве западных областей будет +23...+26 градусов, на остальной территории Украины – +20...+24 градуса.

Видео дня

"Дожди вероятны во вторник на востоке, севере и вечером еще и в центральных областях и на Запорожье. На большей части территории юга и в западных областях 26 мая будет сухая погода", - отметила синоптик.

По прогнозу, в Киеве в этот день ожидается порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Большую часть суток будет без существенных осадков, дождь вероятен только вечером. Температура воздуха в столице составит +22...23 градуса.

"В ближайшие дни не спешите доставать шорты и бретельки, потому что неделя будет свежей, даже прохладной. Уже с середины недели температура воздуха снизится на несколько градусов, а периодические дожди пока будут нередко посещать Украину", - рассказала Диденко.

Она добавила, что к Дню Киева, который будет отмечаться в воскресенье, 31 мая, в столице потеплеет до комфортных +20 градусов.

Погода в Украине

Напомним, УНИАН писал, грозит ли Украине аномальная жара из Европы. Поскольку распространилась информация, что в Испанию, Францию, Великобританию идет волна жаркой погоды, Украинский Гидрометцентр объяснил, чего ожидать Украине. По его данным, к нам будет поступать прохладный воздух из Скандинавии, поэтому погода будет преимущественно комфортной +21…+27°. Местами будут проходить кратковременные дожди и грозы. Синоптики добавили, что в конце мая температура снизится и будет даже ниже климатической нормы.

Также мы сообщали, что конец мая может удивить украинцев температурами. Как рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в последнюю неделю весны ожидается похолодание на 3-5 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: