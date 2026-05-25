130 лет назад стадо коров оставили на необитаемом острове: произошло кое-что неожиданное

На безлюдном острове в Индийском океане в 1871 году оставили пять коров, и они образовали дикое стадо, существовавшее на протяжении поколений. Через более чем 130 лет, в 2024 году, ученые провели их генетическое исследование, и полученные результаты их крайне удивили, пишет Ecoticias.

Остров Амстердам расположен примерно в 2760 милях к юго-востоку от Мадагаскара и занимает площадь около 21 квадратной мили. Там царит холодная погода с ограниченным количеством пресной воды и сильными ветрами - не самое лучшее место для выживания сельскохозяйственных животных.

Согласно историческим записям, фермер по имени Эртен привез пять голов крупного рогатого скота в 1871 году, пытаясь заселить остров. План провалился через несколько месяцев, но животные остались и одичали.

Со временем стадо разрослось, превратившись в одну из немногих хорошо задокументированных популяций дикого крупного рогатого скота на Земле, достигнув пика численности около 2000 особей в 1952 и 1988 годах.

ДНК стада, которого больше не существует

В 2010 году последние животные на острове были уничтожены из-за их угрозы для среды обитания, используемой эндемичным амстердамским альбатросом.

Однако ДНК 18 голов крупного рогатого скота, собранная в 1992 и 2006 годах, была достаточно хорошо сохранена для современного генотипирования. Эти данные позволили ученым сравнить островной скот со многими другими популяциями крупного рогатого скота по всему миру. Они пытались найти ответ на важный вопрос: как пяти коровам удалось избежать вымирания.

ДНК указывает на два основных источника происхождения. Примерно три четверти генетического фона стада были наиболее близки к европейским тауриновым коровам, основному типу крупного рогатого скота в Европе, родственным современной породе Джерси. Примерно одна четверть была наиболее близка к индийским зебу, крупному рогатому скоту, распространенному в теплом климате.

Это смешение имеет значение, поскольку оно может повысить генетическое разнообразие, даже если группа основателей очень мала. Исследование предполагает, что сами коровы-основатели могли уже иметь смешанное происхождение, что означает, что стадо обладало большей вариативностью, чем кажется на бумаге, когда речь идет о "пяти коровах".

Команда также предположила, что основные европейские предки основателей, вероятно, происходили из мест с более прохладным, влажным и ветреным климатом. Другими словами, скот, возможно, прибыл уже адаптированным, уже приспособленным к суровым условиям.

Инбридинг и вопрос карликовости

Начало с пяти животных все равно означает сильный инбридинг с течением времени. Это может повысить риск развития генетических заболеваний, поскольку у родственников выше вероятность наличия одних и тех же вредных мутаций. Однако ученые не обнаружили явных доказательств того, что наиболее опасные мутации были "отсеяны", и не наблюдали того генетического коллапса, который многие могли бы предсказать.

В исследовании утверждается, что эффект "бутылочного горла" был экстремальным, но кратковременным, поскольку стадо быстро расширялось, что ограничило потерю генетического разнообразия. Ранее наблюдатели описывали животных в "отличном состоянии здоровья".

Также в исследовании 2017 года утверждалось, что за чуть более чем столетие крупный рогатый скот уменьшился примерно до трёх четвертей своего первоначального размера. Однако новые генетические исследования опровергают это, утверждая, что основатели стада, вероятно, произошли от уже мелких пород крупного рогатого скота.

