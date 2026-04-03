В Германии мужчин 17-45 лет обязали получать разрешение на выезд из страны, - СМИ

Основой идеей этого правила является надежный и достоверный учет военнообязанных на случай необходимости.

В Германии с 1 января 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение в Центре карьеры Бундесвера, если они намерены покинуть страну на срок более трех месяцев - будь то для обучения за границей, работы или длительного путешествия. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что это требование теперь действует на постоянной основе. Оно вступило в действие в рамках Закона о модернизации военной службы и прошло практически незаметно.

В издании напомнили, что обязательное получение разрешения на длительное пребывание за границей было необходимо только в двух экстренных ситуациях: в случае повышенной внешней угрозы, установленной Бундестагом или НАТО, а также в случае обороны, когда территория федерации фактически подвергается нападению. Однако с начала года это правило действует и в нормальных условиях.

Пресс-секретарь Федерального министерства обороны Германии подтвердила в разговоре с журналистами введение нового обязательства получения разрешения на выезд.

"Основой и руководящей идеей этого правила является надежный и достоверный учет военнообязанных на случай необходимости", - объяснила она.

В издании подчеркнули, что обязательность получения разрешения на выезд является частью более широкого пакета реформ. Федеральное правительство намерено увеличить численность войск Бундесвера к 2035 году с нынешних примерно 184 000 до 255 000–270 000 солдат. Для этого все молодые люди, родившиеся в 2008 году и позже, получат анкету, в которой, среди прочего, будет задан вопрос о готовности к прохождению военной службы. Для мужчин ответ на анкету является обязательным, для женщин – добровольным.

Сколько украинских солдат прошли обучение в Германии с 2022 года

Представитель Бундесвера миссии по обучению украинских военнослужащих в Германии EUMAM сообщил, что около 25 000 украинских военнослужащих прошли обучение в Германии с октября 2022 года, чтобы защищать свою страну от России. Почти на 50 учебных площадках было проведено более 100 тренировочных миссий.

Как пишет NTV, сейчас Бундесвер обучает украинцев управлению основным боевым танком Leopard 1A5 и мостоукладчиком Biber. Обучение украинских военнослужащих, прибывающих в Германию, координирует многонациональное командование специальной подготовки (Multinational Special Training Command).

