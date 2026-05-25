Удар 'Орешником' по Украине: эксперт назвал сумму, которую потратила Россия

На самом деле у этой атаки не было ни стратегической, ни тактической цели.

Удар россиян ракетой "Орешник" по Украине имел скорее психологическую цель, чем военный смысл. Об этом в эфире "Киев24" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, стоимость одной такой ракеты, по разным оценкам, может составлять от $40 до $100 млн. В то же время эффект от удара, учитывая последствия, не соответствует таким затратам. В целом, ни стратегической, ни тактической цели эта атака не имела.

"Кроме психологического давления эта ракета не несет никакой дополнительной цели, не считая ее стоимости, которая чрезвычайно велика... То есть стоимость такой акции соизмерима с несколькими тысячами долларов, но для россиян, на самом деле, она стоила до сотни миллионов долларов", – сказал он.

Удар по Украине в ночь на 24 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские захватчики массированно атаковали Киев и Киевскую область различными средствами поражения. Пострадали все районы столицы.

В то же время баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. Запуск ракеты оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.

Президент Владимир Зеленский отметил, что важно, чтобы это для России не осталось без последствий. Он также подчеркнул, что очень важно продолжать работать, чтобы у Украины была противовоздушная оборона, в частности, противоракетная.

