Этот легендарный рок-хит снова попал в чарты спустя почти 50 лет

Хит британской рок-группы Fleetwood Mac "The Chain" ("Цепь") 1977 года снова оказался в музыкальных чартах спустя почти 50 лет. Как пишет издание Parade, это возрождение одной из самых долговечных композиций рок-музыки, которая занимает 25-е место в чарте Billboard Rock Streaming Songs.

Кстати, песня "The Chain" имеет еще одно важное достижение – она провела более 100 недель в чарте Rock Streaming Songs.

Известно, что вторую волну популярности трек получил благодаря вирусным видео в TikTok, где современное поколение пользователей начало использовать песню при монтаже своих роликов.

Хит The Chain – что важно знать

Группа Fleetwood Mac была основана в Лондоне в 1967 году певцом и гитаристом Питером Грином. Именно он придумал название коллектива, соединив фамилии барабанщика Мика Флитвуда и басиста Джона Мак-Ви, которые оставались его участниками на протяжении всего существования группы. Fleetwood Mac продали более 120 миллионов пластинок в мире, благодаря чему стали одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире.

Текст и мелодия хита "The Chain" были написаны Стиви Никс. На протяжении десятилетий песня обретала вторую жизнь благодаря фильмам, телевидению и спортивным трансляциям.

