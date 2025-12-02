Отверстие в лезвии ножа - важная и часто упускаемая из виду часть конструкции, которая влияет на его эффективность.

Лезвие ножа - очень точный инструмент, предназначенный для того, чтобы сохранять остроту, надёжно резать любые материалы и выдерживать испытание временем на протяжении поколений. Об этом пишет SlashGear.

Отмечаеьмя, что возможно, вы удивитесь, обнаружив, что по какой-то причине прямо в лезвии вашего ножа есть огромное отверстие.

Есть вероятность, что у ножа такого отверстия нет - это зависит от того, когда и кем он был изготовлен. Они служат различным целям, в том числе и самым обыденным, например, для того, чтобы зацепиться большим пальцем за замок или повесить большой тесак. Однако самая распространённая причина - снижение веса клинка.

"Вы, вероятно, слышали миф о том, что у средневековых мечей есть канавка посередине, которая служит "канавкой для стока крови" при ударе ножом. Однако это неправда: вытравленная канавка служит для уменьшения веса меча, а не для предотвращения застревания лезвия в теле из-за всасывания", - сказано в статье.

Отмечается, что это тот же принцип, что и для пробивания отверстий в лезвии ножа, будь то универсальный нож, карманный нож или что-то, что вы используете на кухне. Лезвия - это точные инструменты, и их нужно затачивать и балансировать, чтобы они при этом удобно лежали в руке. Размещение отверстий в лезвии позволяет ножу сохранять баланс и прочность, а также делает его более легким и, следовательно, более маневренным режущим инструментом.

Интересно, что есть и другие утверждения, например, что отверстия помогают уменьшить трение при резке. Однако нет убедительных доказательств того, что это действительно помогает. Как бы то ни было, отверстие в лезвии вашего ножа - важная и часто упускаемая из виду часть конструкции, которая влияет на его эффективность.

