Сегодня у американской делегации запланированы переговоры с Путиным в Кремле.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент по международным вопросам Axios Барак Равид.

Он напомнил, что Уиткофф и Кушнер 2 декабря встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - написал Равид.

Как известно, президент Украины Зеленский во вторник, 2 декабря, находится с визитом в Ирландии.

Переговоры о мирном плане: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп отправляет своего зятя вместе со спецпредставителем Уиткоффом на переговоры к Путину, которые должны состояться 2 декабря. Белый дом заявил об "очень оптимистичном" настрое относительно возможного достижения соглашения о прекращении войны в Украине.

Однако аналитики Института изучения войны спрогнозировали, что Кремль готовится отклонить мирный план Трампа во время встречи Путина с Уиткоффом. По данным ISW, кремлевские чиновники последовательно отвергают как первоначальный 28-пунктный план, так и адаптированные версии, поскольку те не учитывают "максималистских военных требований" России.

Перед переговорами с Уиткоффом у Путина выдвинули условия окончания войны против Украины. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы открыта для мирных переговоров с Украиной, однако, добавил он, что все цели войны "должны быть достигнуты". "Путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции", - сказал Песков.

