Шоумен говорит, что не следит за ним.

Украинский телевизионный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал оскорбительные слова в его адрес со стороны бывшего подопечного Виталия Козловского.

Напомним, летом певец в прямом эфире заявил, что хочет передать послание "старому очкарику". Впоследствии Козловский сказал, что на самом деле очень благодарен Кондратюку и прошлому, на котором "стоит теперь". В интервью Славе Демину продюсер указал, что называть человека "старым очкариком" просто невоспитанно:

"Нельзя говорить на человека ни "очкарик", ни "старик". Это просто некультурно. Поэтому то, что говорит Козловский, это все немножко безразлично. Ты же не веришь мне, когда я тебе говорил еще два года назад, что с 2012 года я, по сути, на Козловского "забил", и все, что происходило, происходило потому, что он должен был понести какое-то наказание за свое свинство. И все".

Напомним, конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком является одним из самых длинных и самых резонансных в современном украинском шоу-бизнесе. Под руководством продюсера певец получил первую популярность, однако впоследствии между ними возник юридический и публичный конфликт.

Главная причина - расторжение контракта. Козловский заявлял, что хочет уйти из-под продюсерского контроля и работать самостоятельно, а Кондратюк настаивал, что артист не выполнил условия договора и прекратил сотрудничество односторонне, нанося компании финансовые убытки.

После этого продюсер подал в суд, требуя компенсации за нарушение контракта и возврата инвестиций. Судебные процессы длились несколько лет, в финале суд поддержал требования Кондратюка и обязал Козловского выплатить значительную сумму компенсации.

