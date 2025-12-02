Ритм жизни в городе, расположенном недалеко от побережья, неторопливый.

Европа полна потрясающих исторических городов, но слишком часто они переполнены туристами. Если вы ищете место вдали от проторенных дорог, этот город - идеальное место.

Ресурс Time Out назвал словенскую Изолу одним из самых недооценённых направлений Европы. В заявлении говорится: "Пиран привлекает больше всего внимания, Порторож - больше всего блеска, а Копер - больше всего практичности, но знающие люди скажут вам, что Изола - это место, где словенское побережье сияет ярче всего".

В нём также сказано, что ритм жизни в городе, расположенном недалеко от побережья, неторопливый. Там отмечают, что "Изола буквально пропитана венецианской элегантностью, а её узкие извилистые улочки скрывают очаровательные кафе, романтические рестораны и сцены повседневной жизни, которые давно затерялись среди более популярных прибрежных мест".

То, чем заняться туристам в этом районе, зависит от их предпочтений. Можно посетить пляж Светильник - живописный участок побережья. Один из посетивших его человек написал на Tripadvisor:

"Отличное место для пляжного отдыха в Словении. Мы были на пляжах Пирана, Копера и Фиесы, но этот пляж - лучший. Здесь очень чистые туалеты, небольшие бары и мороженое. Можно арендовать шезлонги за 5 евро и лежать на траве, дереве или камне. Есть хорошие условия для входа в воду. Мы считаем, что это был лучший пляж".

Важно, что это не единственное, что может предложить город - вы не можете упустить возможность исследовать его.

Посетители откроют для себя дома, кафе, магазины, галереи и церкви, а также площадь Манциоли и колокольню церкви Святого Мавра, на которую можно подняться, чтобы полюбоваться видом на город и море. Time Out уверяет, что этот потрясающий уголок Словении стоит посетить в 2026 году.

