Ветеран не назвал причину, по которой прекратил общение с блогершей.

Украинский военный, ветеран войны с захватнической армией Российской Федерации Александр "Терен" Будько высказался о прекращении отношений со скандальной блогершей Еленой Мандзюк.

В интервью 24 каналу герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" подтвердил, что они больше не общаются. О причинах такого решения он не стал говорить, однако признался, что иногда скучает по детям Мандзюк, с которыми, судя по всему, хорошо ладил:

"Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все в порядке".

Также ветерана попросили прокомментировать громкий скандал, в который попала блогерша, заявив, что ее сын и дочь могут избить ребенка, который говорит на русском. Терен признал, что в языковом вопросе стоит действовать правильно - не мягко, но и не совсем радикально, поскольку последнее всегда приводит к противопоставлению и сопротивлению.

"Если говорить о Елене, то, конечно, многие цитаты вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно они таким образом могут себя защитить. А уголовное производство от кого? От Алексея Гончаренко - пророссийского человека с ног до головы. Ну это смешно", - добавил он.

Как известно, слухи о романе между Александром Тереном и Еленой Мандзюк ходили длительное время, однако они ни разу не подтвердили роман. Оба только говорили, что имеют теплые отношения и поддерживают друг друга.

В конце октября блогерша заявила, что заблокировала Терена в Instagram и прекратила общение с ним. Это совпало с его публичным флиртом с участницей нового сезона "Холостяка" Виточкой, которую в сети прозвали идеальной кандидаткой для ветерана.

