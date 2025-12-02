Отчет российского гиганта "Роснефть" за январь-сентябрь 2025 года стал одним из самых ярких свидетельств системной деградации российского энергетического сектора. Чистая прибыльность компании упала до 277 миллиардов рублей против 926 миллиардов в 2024 году. Это минус 70%, что даже для турбулентных периодов в мировой нефтяной отрасли является аномальным провалом.

Показательно, что темпы падения ускоряются: в первом квартале компания заработала 170 миллиардов рублей, во втором - 74, в третьем только 32. По сравнению с третьим кварталом 2024 года это обвал на 80%. Можно долго спорить о влиянии рынка или цикличности, но цифры не оставляют пространства для оптимистических трактовок.

Не менее красноречивой является структура обнародованной отчетности. На этот раз из нее исчез блок о движении денежных средств - операционный поток, капитальные инвестиции, долговые выплаты, остатки наличности. В нормальных условиях это одна из ключевых частей отчетности, без которой невозможно оценить реальную ликвидность компании. Ее изъятие выглядит не как техническая деталь, а как сигнал: в "Роснефти" начинают скрывать самые уязвимые стороны бизнеса. Прежде всего - падение свободных денежных ресурсов.

То, что еще в прошлом году компания демонстрировала сверхприбыли, а теперь стесняется обнародовать данные о кэш-флоу, свидетельствует о кризисе куда более глубоком, чем официально признается.

Причины такой динамики лежат в политической, экономической и санкционной плоскости. На внешних рынках российская нефть продолжает терять позиции и это не просто сниженная конкурентоспособность, это плата за риск, который покупатели переносят на продавца.

К этому добавляется удорожание логистики. По оценкам Kpler, до 60% экспорта "Роснефти" сейчас осуществляется через "теневой флот". Такая схема требует постоянных затрат: страховые премии для рейсов по Черному морю и Средиземноморью выросли после атак на российские танкеры; судовладельцы требуют надбавок за риски; страховые компании вводят дополнительные ограничения.

Все это ложится на маржу, фактически выедая прибыльность экспорта.

Одним из ключевых геополитических ударов по "Роснефти" стало и решение США в октябре: компанию и ее крупнейшего конкурента "Лукойл" внесли в "черный список". В частности, введены блокировочные санкции и запрет на финансовые операции с ними, а также санкционный режим против ряда их дочерних структур.

Таким образом США нанесли прямой удар не только по имиджу, но и по экономике российского нефтяного гиганта - уже недостаточно уклоняться через "теневой флот" или "обходные трейдерские схемы".

Санкции перекрывают каналы финансирования, страхования, международных расчетов и доступа к долларовому рынку, что существенно усложняет любые попытки обойти ограничения. И эти меры США прямо подпитали процесс падения доходности и ликвидности "Роснефти".

Ситуация с зарубежными российскими активами создает еще одно измерение проблемы. По данным международных энергетических аналитиков, ряд активов "Роснефти" за рубежом оказался в зоне риска из-за новых санкционных дедлайнов. Партнеры в некоторых азиатских и ближневосточных проектах все более осторожно относятся к сотрудничеству. В ряде случаев это может означать фактическую заморозку совместных предприятий или изменение структуры участия в пользу иностранных партнеров. Для компании, годами строившей геополитическую экспансию через энергетику, это потеря не только доходов, но и возможностей влияния.

Рынок тоже реагирует неоднозначно. Акции "Роснефти" после публикации отчета просели, хотя общий индекс московской биржи демонстрировал положительную динамику. Это признак того, что инвесторы видят в результатах компании не случайность, а тенденцию. Кроме того, международные аналитические центры прогнозируют, что в 2026 году "Роснефть" может столкнуться с проблемами обслуживания долга, если нынешний темп падения прибыли сохранится.

В среднесрочной перспективе возможно сокращение инвестиционных программ и сворачивание отдельных месторождений, которые уже не обеспечивают достаточной рентабельности.

Но контекст шире, чем проблемы одной компании. "Роснефть" - ключевой донор российского бюджета. Снижение ее прибыльности прямо ударяет по способности Кремля финансировать войну, внутренние репрессивные структуры и инфраструктуру оккупационной армии. Поэтому каждый процент падения прибыльности "Роснефти" - это не просто цифра в финансовой отчетности, а прямое ограничение российских возможностей вести затяжную войну.

Но "теневой флот", страховой сектор, азиатские посредники, нефтетрейдеры в ОАЭ и Сингапуре - это точки, где давление должно продолжаться. Оставленный без ресурсов, без дешевой логистики и без доступа к капиталу российский энергетический сектор наконец теряет устойчивость.