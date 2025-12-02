В Иране сейчас действует 15 золотых рудников.

Иран объявил об открытии крупного месторождения золота на одной из ключевых шахт страны, сообщает AlArabiya.

Новую крупную золотую жилу обнаружили на частной шахте Шадан в провинции Южный Хорасан. Информационное агентство Fars назвало этот рудник "одним из важнейших в стране". Министерство промышленности, горной промышленности и торговли официально подтвердило новые запасы.

"Подтвержденные ресурсы рудника Шадан существенно выросли после открытия огромной золотой жилы", - говорится в отчете.

Видео дня

По информации СМИ, жила содержит примерно 7,95 млн тонн оксидной золотой руды и 53,1 млн тонн сульфидной. Оксидные руды обычно легче и дешевле добывать.

Иран официально не раскрывает объем своих национальных золотых резервов, однако заявляет, что существенно увеличил закупки за последние годы.

В сентябре глава Центрального банка Мохаммадреза Фарзин сообщил, что в 2023-2024 годах Иран вошел в пятерку крупнейших покупателей золота среди центробанков мира, передает агентство ISNA.

Местные СМИ также цитируют представителя центробанка Екту Ашрафи, который заявил, что рост золотых резервов поможет укрепить экономику страны, которая находится под давлением международных санкций.

Отмечается, что в Иране действует 15 золотых рудников, в частности крупнейшая шахта Заршуран на северо-западе страны.

"На фоне инфляции и хронического падения риала золото остается для многих иранцев одним из немногих инструментов сохранения стоимости", - говорится в материале.

Золото в мире - последние новости

В ноябре в Турции нашли месторождение золота с потенциальным объемом 424 тысяч унций, или примерно 13 тонн. Ориентировочная стоимость открытия может составлять 1,7 млрд долларов.

В конце августа сообщалось, что Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов. Тогда было найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг с примерно 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов.

Вас также могут заинтересовать новости: