Среди прочего, диктатор пригрозил "отрезать Украину от моря".

Российский диктатор Владимир Путин перед переговорами с представителями Соединенных Штатов Америки выдал порцию дерзких заявлений. В частности, разглагольствовал о войне в Украине и возможном конфликте с Европой.

По словам правителя РФ, которые приводит пропагандистское агентство ТАСС, Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. При этом он уверяет, что Кремль "допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле".

В то же время диктатор заявил, что Россия готова воевать с Европой:

"Европа сама вывела себя из украинского урегулирования. У нее нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас и тогда Москве не с кем будет договариваться".

Путин о войне против Украины

Правитель РФ заявил, что Москва ответит на атаки на танкеры – очевидно, речь идет о судах "теневого флота", которые Кремль использует для обхода санкций. Диктатор анонсировал расширение ударов по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.

По его словам, Россия "может отрезать Украину от моря", если не прекратится "пиратство против российских судов".

Несмотря на подобные заявления, диктатор уверяет, что война РФ против Украины якобы не является войной:

"Россия действует в Украине хирургических способом, это не война в прямом смысле слова".

Видимо, убийство мирных жителей, похищение детей и целенаправленные атаки по жилым кварталам, в понимании Путина, являются "хирургическим способом" ведения войны.

Переговоры о завершении войны

Как известно, некоторое время назад активизировался переговорный процесс по достижению мира в Украине. После появления в СМИ "мирного плана" Трампа, где содержались довольно пророссийские требования, в Женеве состоялись переговоры между США и Украиной. Второй раунд провели уже во Флориде.

С результатами обсуждений в Москву отправились спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, уже бывавший в РФ за последние месяцы, а также зять американского президента Джаред Кушнер.

В РФ продолжают утверждать, что якобы стремятся к миру. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выдал, что Москва открыта к переговорам, однако подчеркнул, что должны быть достигнуты "цели" войны против Украины.

