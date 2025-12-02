Россия может отсрочить цель полной оккупации Украины, - Зеленский

Войну надо закончить таким образом, чтобы Россия не пришла через год с еще одним вторжением.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость обеспечения Украины четкими гарантиями безопасности, поскольку Россия не смогла достичь реализации цели по полной оккупации Украины. По мнению главы государства, Россия может сейчас отсрочить эту цель на фоне переговоров о мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине.

В частности, президент ответил на вопрос, что он думает по поводу мнения, что Украине надо соглашаться на плохое соглашение сейчас или на еще худшее соглашение через год.

"Простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит, и с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен их принимать - будет их принимать. Я способен принимать решения. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, важное значение имеют гарантии безопасности для Украины, особенно, когда речь идет о согласовании рамочного проекта об окончании войны.

"Мы должны четко понимать - что это будет, и как это будет. Хотя бы основные вещи. Потому что, понимаете, это же не эксперимент на ком-то. Это наши живые люди. Россияне начали войну. И нет никаких альтернатив этой формулировке. Они начали. Свидетель - весь мир. Они пришли с агрессией уничтожить нас. Мы их остановили. Европа помогла. Америка помогла. Россия не смогла оккупировать Украину из-за прочности, прежде всего, украинских людей - воинов, гражданских. И наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил президент, в США говорят, что уже было достаточно кровопролития. Украина поддерживает Америку в этих словах.

"Но мы должны закончить эту войну так, чтобы потом через год Россия снова не пришла с третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли цели оккупировать наше государство. Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита. Что будет завтра, когда наши воины пойдут домой? Справедливо пойдут домой. К сожалению, не все. Некоторые не вернулись живыми. Что будет дальше, когда они вернутся домой, снова станут учителями, инженерами, людьми разных профессий? Они вернутся, а Россия будет продолжать свое военное наращивание и готовиться еще к одному вторжению. Кто может выдержать это?", - констатирует Зеленский.

Он отмечает, что в Украине крепкие люди, но надо получить определенность относительно гарантий безопасности.

"Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности. Но мы хотим этих гарантий. Хотим понимать это. Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе. Для нас это часть гарантий безопасности. Но вопрос - когда? В этом столетии мы в Евросоюзе, или мы в следующем столетии. То есть, определенность для украинских людей. Вот что нужно", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Россия как страна-агрессор настаивает на том, что для окончания войны должны быть достигнуты все определенные Кремлем цели в войне против Украины.

При этом, Украина настаивает, что война должна прекратиться как можно быстрее. При этом больше всего внимания уделяется будущим гарантиям безопасности.

