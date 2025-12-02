Археологи нашли клад персидского золота.

В древнем греческом городе на эгейском побережье Турции археологи нашли небольшой глиняный горшок, который был наполнен персидскими золотыми монетами. Его закопали примерно 2400 лет назад. Об этом пишет earth.com.

Отмечается, что скрытый клад похож на королевскую плату наемным солдатам, однако, скорее всего, он остался под землей, ведь его владелец так и не вернулся.

Находка происходит из Нотиона, прибрежного города, который когда-то находился между персидской и афинской властью.

Исследователи зафиксировали каждый камень, горшок и монету вокруг сосуда.

Команда руководителя исследования Кристофера Ратте, который является профессором древнего средиземноморского искусства и археологии Мичиганского университета, проводила раскопки дома с внутренним двориком вблизи центра Нотиона, где позже этот дом стоял над более ранним жильем классической эпохи.

Под каменным полом внутреннего дворика, возле засыпанной стены, ученые обнаружили узкую комнату из старого дома. В углу эксперты нашли глиняный кувшин, который был наполнен золотыми монетами.

"Керамика и остатки здания вокруг кувшина свидетельствуют о том, что классический дом вышел из употребления в конце V века до н. э. Это дает кладу независимую дату, отличную от даты самих монет", - подчеркивают в материале.

Поэтому этот факт превращает клад в фиксированный ориентир в персидской денежной истории, а не в объект, который находится в туманном прошлом.

"Открытие такой ценной находки во время контролируемых археологических раскопок является очень редким", - заверил Ратте.

По его словам, никто не прячет золото таким образом, не планируя вернуться, поэтому, скорее всего, из-за какого-то несчастного случая клад остался на этом месте.

В то же время для тех историков, которые изучают войны и политику, клад показывает, как имперская плата протекала через пограничный город, который не раз переходил из-под контроля Персии под контроль Афин.

Отмечается, что золото, отчеканенное под властью далеких королей, оказалось под полом частного дома, где сбережения одного человека могли исчезнуть, когда власть снова менялась.

