В частности, в Украине хотят, чтобы международные партнеры в 2026 году выделили для инициативы PURL на закупку американского оружия от 12 до 16 млрд долларов.

Украина ожидает увеличения поддержки Украины на фоне активизации переговоров о поисках путей к установлению справедливого и долговременного мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала журналистам накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Большой общий знаменатель между Украиной и США сегодня, что должен быть обязательно сохранен суверенитет Украины. Возможно мы не видим акцента на территориальной целостности Украины, но есть четкий фокус наших партнеров на сохранении суверенитета. Сейчас важно разработать общее, детализированное видение того, как именно надо сохранить суверенитет. Для нас право выбирать альянс – это неотъемлемая часть этого видения. Даже то, что некоторые партнеры пока не видят членство в НАТО как наиболее надежную гарантию безопасности для Украины, перспектива членства в Альянсе должна оставаться как гарантия нашего суверенитета", – отметила Гетьманчук.

В то же время, по ее словам, любой переговорный процесс не должен восприниматься как результат о сокращении поддержки Украины.

"Наоборот мы ожидаем акселерацию поддержки. Мы ожидаем завтра от министров объявления о новых взносах. Во время последнего министерского заседания на уровне министров обороны 15 октября было более 2 млрд долларов. Сейчас страны просигнализировали готовность на сумму в 4 миллиарда, а до конца года мы надеемся получить 5 миллиардов", – отметила Гетьманчук.

Это средства, которые выделяются на закупку оружия в США в рамках инициативы PURL.

"Для нас ключевое – непрерывные поставки американского оружия. На следующий год наша цель получить от 12 до 16 миллиардов долларов для PURL. 18 стран НАТО уже сделали вклад или просигнализировали о своей готовности участвовать в инициативе", – сообщила Гетьманчук.

Посол ожидает, что появятся новые страны с взносами.

Она отметила, что первая цель PURL – чтобы отражать наступление на фронте. В частности, Украине нужны дальнобойные артиллерийские снаряды. Во-вторых – необходимы средства ПВО для защиты городов и критической инфраструктуры.

Инициатива PURL

Как сообщал УНИАН, 26 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что до конца текущего года военная помощь для Украины в рамках инициативы PURL может вырасти до 5 млрд долларов. Ежемесячно Украина будет получать помощь на сумму около 1 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в первых пакетах инициативы PURL союзники закупают в США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем повышенной мобильности Himars.

