Microsoft уже в курсе проблемы и обещает скорое исправление.

Последняя сборка Windows 11 продолжает славную традицию и принесла с собой новую ошибку. Хотя эта ошибка довольно безобидна (по сравнению с другими, появившимися в последнее время), пользователям темного режима стоит быть осторожнее при открытии "Проводника", пишет PC Gamer.

Обновление Windows 11 KB5070311 должно было сделать темную тему в системе более единообразной, но вместо этого теперь при открытии определенных вкладок основная часть проводника может в течение нескольких секунд мигать белым цветом.

Это происходит, например, при попытке открыть "Галерею" или "Главную". Известно, что баг проявляется только с темной темой.

Видео дня

Microsoft уже в курсе проблемы и работает над решением. Но если ждать официального патча нет желания, можно воспользоваться модификацией Windhawk. Она возвращает "Проводнику" привычное поведение в темном режиме.

При этом компания продолжает улучшать темную тему. В ближайших обновах темная тема появится в окне "Выполнить", на панелях прогресса и в диалогах подтверждения и ошибок.

Предыдущие обновления Windows 11 создавали бесконечные диспетчеры задач "ломали" среду восстановления. На фоне этого в сети вспомнили, что ранее директор Microsoft хвастался, что примерно 20-30% кода в некоторых проектах компании уже написано ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: