Боевую машину пехоты БМП-3 разработали еще в советские времена.

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил российской армии новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает Telegram-канал корпорации "Ростех".

Боевые машины штатно оснастили противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. По словам россиян, все машины оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Каждая БМП получила так называемую "накидку" - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Дополнительная защита поставляется вместе с боевыми машинами пехоты и устанавливается уже в войсках.

Россияне не указали количества переданных машин. По данным украинского портала "Милитарный", это уже шестая официально переданная партия боевых машин этого типа в 2025 году.

Справка УНИАН. БМП-3 является советской и российской боевой бронированной гусеничной машиной, предназначенной для транспортировки личного состава к переднему краю и повышения его защищенности и мобильности.

Машина может вести боевые действия вместе с танками. Она получила довольно мощное вооружение, состоящее из 100-миллиметровой пушки - пусковой установки 2А70, 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72 и пулеметов.

В то же время БМП-3 имеет крайне плохие (по современным меркам) показатели защиты. В свое время россияне провели испытания захваченной американской БМП Bradley M2A2. Их результаты показали превосходство Bradley над БМП-3 по показателям противоснарядной, противопулевой и противоминной стойкости.

Российская бронетехника - другие новости

Ранее специалисты выяснили, что на фронте резко уменьшилось количество боевых машин БМП-3, БМД-4 и БТР-82.

Оптимистическая версия заключается в том, что РФ сожгла значительную часть новой техники, и теперь ее осталось не так много. В то же время, как можно видеть, россияне пытаются компенсировать потери, строя новые БМП.

Также они активно испытывают новые образцы бронетехники. Например, в этом году стало известно, что плавающий бронетранспортер БТ-3Ф вышел на этап государственных испытаний.

