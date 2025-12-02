Зеленский: Делегации Украины и США наработали план завершения войны из 20 пунктов

Теперь Украина ждет результатов встречи американцев с россиянами в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что представители Украины и США во время двух раундов переговоров в Женеве и Майами наработать проект "мирного плана" по завершению войны, который состоит из 20 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине.

Зеленский сообщил, что сегодня утром состоялась встреча с украинской делегацией, которая ранее в США встречалась с командой президента США Дональда Трампа.

"Есть сейчас 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще надо проработать из того, что я видел", - сообщил Зеленский.

По его словам, США делают серьезные шаги для того, чтобы "закончить войну так или иначе".

"И наша задача - я уверен, что это наша общая задача всех в Европе - действительно закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир и чтобы это действительно произошло. На стороне мира должны быть действительно все - все в Европе и все нации, которые мир ценят", - сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал о следующих шагах.

"Прежде всего будет встреча американской делегации в России. Мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитываться после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, какие они будут, зависит будущее и следующие шаги. Шаги будут меняться в течение дней, даже, я думаю, почасово", - сказал Зеленский.

Он отметил, если сигналы от представителей США сработают как "fair play", тогда, возможно, состоится быстро встреча украинской и американской делегаций.

Уровень этой встречи будет зависеть от сигналов.

"Если сигналы такие, которые будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то будет уровень выше. Если все это еще диалог, потому что вы знаете, диалога очень много, а нужны результаты... И диалоги можно продолжать, но нужен результат. Можно просто болтать, а можно все-таки достичь максимума, чтобы приблизить окончание войны", - сказал Зеленский.

Он готов получить все выгнали и на проведение встречи с Трампом.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина сейчас стремится наработать такие гарантии безопасности, которые Россия не могла бы нарушить. А именно гарантии безопасности, независимости и суверенитета, уточнил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил важность гарантий безопасности для Украины. При этом среди европейских союзников Украины все больше сомнений в том, что США преданы НАТО и трансатлантической безопасности.

