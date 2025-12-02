Критически важные химические элементы россияне находят в странах Азии, которые помогают РФ обходить санкции.

Среди ракет, которые Россия задействует для обстрелов Украины, чаще всего используются ракеты "Искандер-М". Это российская баллистическая ракета малой дальности. Однако, как пишет Forbes, среди компонентов ракетного топлива есть химическое вещество, перхлорат аммония, которое Россия не может производить в больших масштабах без импорта критически важного прекурсора: высокочистого хлората натрия.

Согласно отчету Совета экономической безопасности Украины, перхлорат аммония может составлять более половины твердого топлива "Искандера". Его производство в больших масштабах требует высокочистого хлората натрия, с чем Россия испытывала трудности после потери значительной части своих внутренних мощностей после распада Советского Союза. Москва зависит от импорта для поддержания функционирования своих ракетных линий.

Цепь поставок

Как пишут авторы, пробел заполнил "Фаргонаазот", крупный химический завод в Узбекистане, принадлежащий сингапурской корпорации "Индорама". Компания контролируется семьей Лохия, которая родилась в Индии. Председатель правления "Индорама", Шри Пракаш Лохия, гражданин Индонезии с постоянным видом на жительство в Великобритании, является зятем Лакшми Миттал, исполнительного председателя ArcelorMittal.

"В отчете отмечается, что это ставит компанию, связанную с семьей Миттал, в цепь поставок ключевого материала, используемого в ракетах, которые неоднократно поражали принадлежащий Митталу сталелитейный завод в Кривом Роге и приводили к убийству его работников", - говорится в статье.

Издание пишет, что "Фарганаазот" поставил в Россию хлората натрия на сумму 11,4 миллиона долларов в 2024 году и еще 6,9 миллиона долларов в первой половине 2025 года, последняя поставка была зафиксирована в июне 2025 года.

В 2024 году Китай поставил 61% импорта хлората натрия в Россию, тогда как Узбекистан - 39%. Вместе эти две страны поставили в Россию этого химического вещества на более 36,9 миллиона долларов в течение 2024 года и в начале 2025 года.

"Россия зависит от этого импортного химического вещества, поскольку не может производить высококачественный хлорат натрия самостоятельно. Страна пытается построить новые производственные мощности, но большинство из них не заработают до 2025-2027 годов, что создает критическую уязвимость в ракетных производственных мощностях России", - добавили авторы.

Россия обходит санкции, закупая химикаты

Несмотря на то, что хлорат натрия внесен в санкции ЕС как вещество, поддерживающее промышленный потенциал России, крупнейшие поставщики из Узбекистана и Китая, включая "Фарганаазот", остаются без санкций.

Издание привело слова директора по анализу, исследованиям и расследованиям Совета экономической безопасности Украины Елены Юрченко о том, что критические уязвимости заключаются не в формальном запрете на экспорт в ЕС, который уже существует, а в структурных лазейках.

Она уточнила, что это во-первых, вся цепь поставок прекурсоров твердого ракетного топлива не охвачена в полной мере. Во-вторых, санкции не полностью касаются поставщиков из третьих стран. В-третьих, компании, которые фактически поставляют эти материалы, как экспортеры, так и российские импортеры, остаются без санкций.

Роль "АрселорМиттал"

Издание напомнило, что с момента полномасштабного российского вторжения, компания "АрселорМиттал Кривой Рог" оплатила Украине более 500 миллионов долларов налогов и выделила более 18 миллионов долларов на гуманитарную помощь, прямую помощь гражданскому населению, пострадавшему от ракетных атак, и восстановление инфраструктуры, особенно поврежденной российскими ударами "Искандеров".

Эта компания является экономической основой Кривого Рога, города, который все чаще становится мишенью для тех самых ракет, производство которых зависит от химикатов, поставляемых компанией, находящейся в орбите семьи Миттал.

Если бы против узбекских и основных китайских поставщиков были введены санкции, Россия столкнулась бы со сложными альтернативами: меньшие производители из третьих стран с менее надежными поставками, ускоренное, но многолетнее отечественное производство или попытка перепроектировать ракетные двигатели.

"Остается вопрос, закроют ли политики ЕС лазейки в санкциях, которые позволяют семейным бизнес-империям получать прибыль с обеих сторон войны, восстанавливая украинскую инфраструктуру и одновременно поставляя химикаты, используемые в ракетах, которые ее уничтожают", - пишет издание.

