Такое решение может привести к закрытию большинства ФОП, увеличению доли теневой экономики и коррупции.

По оценкам аналитиков, внедрение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей (ФОП), которые декларируют более 1 миллиона гривень годового дохода, приведет к снижению общественного благосостояния. Общие потери могут составить 150-180 миллиардов гривень, или около 1,5-2% ВВП.

Об этом говорится в обращении, которое опубликовала Экономическая экспертная платформа.

"Вызывает беспокойство обязательство Украины по "отмене льготы для регистрации плательщика НДС", которое, очевидно, касается плательщиков единого налога и установления для них порога перехода на НДС. Его реализация может повлечь крайне негативные последствия", - говорится в сообщении.

По данным опросов Всемирного банка, который был проведен в конце 2024 года, администрирование НДС в Украине - наиболее обременительная из всех процедур налогового администрирования и предусматривает ведение полного бухгалтерского учета.

"Распространение такой обязанности на микробизнес может полностью нивелировать главную идею упрощенной системы налогообложения, которая заключается в освобождении самых маленьких предпринимателей от бремени учета и отчетности, а также налоговых проверок, которые часто сопровождаются коррупционным давлением", - отметили аналитики.

Предварительно речь идет о введении обязательной регистрации плательщиком НДС при достижении лишь 1 млн грн оборота. Специалисты обращают внимание, что этот порог крайне низким.

"На самом деле, такое решение приведет к закрытию большинства ФОП, увеличению теневой экономики и коррупции. Часть высококвалифицированных кадров, скорее всего покинет страну в поиске лучших условий за рубежом, где при аналогичном налогообложении они смогут получить значительно лучшую жизнь и безопасность", - говорится в обращении.

Аналитические центры настоятельно рекомендуют действовать взвешенно и поэтапно. Эксперты призывают решить системные проблемы, из-за которых бюджет Украины теряет значительные финансовые ресурсы, в частности: "конвертационные центры", неформальная занятость (потери 200-265 млрд грн в год), "серый импорт" (105-120 млрд грн в год), уклонение от уплаты акцизного налога (39-43 млрд. грн. в год) и т.д.

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей о новой программе поддержки, которая рассчитана на 4 года. Речь идет о финансировании в размере более 8 млрд долларов. Новое соглашение с МВФ предусматривает ряд мер фискальной и монетарной политики, которые должны стать основой программы.

В частности, по условиям программы правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для ФЛП, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода. Также планируется отменить льготы для посылок стоимостью до 150 евро, заказанных из-за рубежа.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что новая программа МВФ для Украины не соответствует запросам государства в нынешних условиях и является очень дорогим кредитом.

