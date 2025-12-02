По словам Вениславского, сейчас в профильном комитете нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

Для снижения мобилизационного возраста ни у президента, ни у парламента нет политической воли. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о текущих темпах мобилизации, он отметил, что цифра более-менее "стабильна в течение последних полутора лет: примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем".

По словам Вениславского, в этом вопросе резких колебаний нет.

Выезд мужчин из Украины

Относительно разрешения на выезд из Украины 22-летних мужчин и информации о том, что якобы уже около 100 тысяч парней этой категории выехали из страны, Вениславский отметил, что не считает решение о таком разрешении ошибкой.

"У меня нет статистики, сколько людей выехало. Но здесь надо понимать, что те, кто хотел покинуть территорию Украины, искали противозаконные, нелегальные способы. И здесь вопрос был, наверное, о миллионах, или даже сотнях миллионов долларов теневого коррупционного оборота", - сказал он и добавил, что соответствующее постановление и разрешение молодым людям выезжать за границу имели целью минимизировать коррупционные проявления.

Депутат отметил, что ребята в возрасте от 18 до 22 лет "еще в течение следующих трех лет не могут быть призваны на военную службу по мобилизации". Вениславский отметил:

"Нужно ли было им разрешить выезжать, или не нужно? Ну, если они не могут быть призваны по мобилизации, а к снижению мобилизационного возраста у нас точно нет политической воли (ни у президента, ни у парламента), то зачем людей ограничивать? Например, в возможности получать образование, или же иным образом себя реализовать за границей, а после войны они вернутся".

Мобилизация женщин

Депутат также подчеркнул, что сейчас в их Комитете нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

"В этом плане ничего не меняется, и, я не думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться", - сказал он.

В то же время Вениславский отметил, что нужно учитывать послевоенную ситуацию, когда необходимо готовить к сопротивлению весь народ. Ведь необходимо быть готовыми к тому, что "рано или поздно у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину".

"Поэтому после войны, когда будет заключен мирный договор (в том или ином формате), мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Поэтому, я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", - подчеркнул парламентарий.

Ситуация с СЗЧ

Вениславский рассказал, что депутаты в закрытом режиме получают информацию о количестве случаев СОЧ (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы).

"Это количество точно не такое, которое циркулирует в СМИ, а в разы меньше. Речь идет о количестве уголовных производств. А уголовные производства ведутся и тогда, когда человек уже вернулся из СЗЧ и выполняет свои боевые задачи", - сказал он.

Так, отмечает представитель "СН", линейной зависимости от количества уголовных производств и количества граждан в СЗЧ нет. Вениславский заметил:

"По поводу того, что 80% мобилизованных убегают... У меня такой информации точно нет".

На вопрос о статистике, какие наказания за СЗЧ назначают суды, депутат рассказал, что они "очень творчески, мягко говоря, подходят к оценке тех или иных действий и не всегда привлекают таких лиц к ответственности".

"Поэтому здесь есть комплексная проблема, которая связана с эффективностью выполнения полномочий правоохранительными органами, которые должны обеспечить розыск лиц, совершивших СЗЧ. Не секрет, что, например, когда в том или ином населенном пункте есть информация о наличии там граждан, совершивших СЗЧ, то когда приезжают правоохранительные органы вместе с представителями ТЦК или воинских частей, странным образом все растворяются и никого найти невозможно. Наверное, где-то кто-то предупреждает", - сказал представитель Комитета.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщалось, ранее Роман Истомин, представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки высказал мнение, что сейчас нет необходимости мобилизовать всех женщин, ведь это не то пополнение, которое крайне необходимо Силам обороны Украины.

Он напомнил, что сейчас под обязательный воинский учет подпадают только женщины медицинских и фармацевтических специальностей, и добавил, что любое решение о расширении мобилизации потребует изменений в законодательство.

