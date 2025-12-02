Отмечается, что сети имеют ограниченный ресурс.

На сегодня самая сложная ситуация со светом в Украине наблюдается в Черниговской и Одесской областях из-за последствий российских атак.

Об этом в эфире телемарафона сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко.

"Сложная ситуация на сегодняшний день - это Черниговская область. Одесская область тоже имеет определенные проблемы с электроснабжением. Поскольку определенные сети имеют ограниченный ресурс, и применяются длинные очереди по отключению, чтобы провести ремонтные работы и стабилизировать ситуацию", - отметил Замулко.

По его словам, в любой момент аварийные отключения электроэнергии могут быть введены в Днепропетровской и Харьковской областях в случае попадания врага по энергетическому объекту.

"На сегодня вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно придет, и, я так думаю, что мы зайдем в те отключения, которые для себя запланировали", - добавил временный руководитель Госэнергонадзора.

Отключение света в Украине - последние новости

Россия активизировала атаки на энергосистему Украины. В ночь на 2 декабря российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. В результате атаки поврежден энергетический объект. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, из-за последствий вражеской атаки энергетическая инфраструктура работает на генераторах.

Также из-за вражеских ударов в ночь на 2 декабря без света остались часть жителей Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Из-за вражеских атак энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

