Курс гривни к евро установлен на уровне 49,18 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 3 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,33 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,18 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,33/42,36 грн/долл., а евро - 49,19/49,21 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины во 2 декабря вырос на 5 копеек и составлял 42,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,10 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 18 копеек и составлял 49,53 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,90 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек и составлял 42,50 гривни за доллар, а курс евро вырос на 15 копеек и составлял 49,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

