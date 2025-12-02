Военные уверены, что Москве нельзя доверять в вопросе соблюдения любого мирного соглашения.

Пока администрация президента США Дональда Трампа продолжает продвигать свой "мирный план", защитники на фронте считают, что Россия по-прежнему намерена захватить всю Украину. В разговоре с журналистами AP News они выразили уверенность, что Кремль хочет оккупировать нашу страну либо сейчас, либо с спустя несколько лет после подписания возможного мирного соглашения.

Защитники не верят в то, что Россия хочет мира

Украинские военные возле границе между Днепропетровской и Донецкой областями заявили журналистам, что Украине стоит сохранить значительные вооруженные силы для защиты линии фронта. Они считают, что только так можно защитить страну.

"Вооруженные силы Украины сейчас являются главным барьером между мирной гражданской жизнью украинцев и нашим плохим соседом", - сказал журналистам 40-летний артиллерист с позывным "Кельт".

Кроме того, военнослужащий выразил сомнения в том, что Москве можно доверять в вопросе соблюдения любого мирного соглашения. Он подчеркнул, что без существенных гарантий безопасности, таких как членство Украины в НАТО, новое вторжение России будет неизбежно.

"Это перемирие будет краткосрочным, чтобы восстановить силы России - примерно на три-пять лет - и они вернутся", - добавил "Кельт".

Также воин высмеял предложение сократить численность украинской армии. Он заявил, что это равносильно тому, чтобы "облегчить России возможность убивать позже, а не сейчас".

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в разговоре с журналистами выразил опасения, что мирное соглашение даст России больше времени на подготовку к новому нападению.

"Я думаю, что для россиян было бы неплохо - закончить войну, снять санкции, подготовиться к новой войне и снова напасть. Я не верю, что может быть мир, пока Россия не будет уничтожена или, по крайней мере, пока не сменится руководство", - подчеркнул Филимонов.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко поделился в разговоре с журналистами, что украинские войска удерживают свои позиции в Покровске Донецкой области, а также в Купянске и Волчанске в Харьковской области. Он отметил, что враг направил в эти города десятки тысяч солдат, но они не могут захватить эти города из-за высокой мотивации и стойкости украинской армии.

Росссияне стали продвигаться быстрее

Американский военный аналитик Роб Ли заявил журналистам, что в 2025 году Россия продвигается быстрее, чем в предыдущем году. Тем не менее, он считает, что Москва вряд ли захватит оставшуюся треть Донецкой области в 2026 году.

"Везде, где Россия наступает, Украина уделяет приоритетное внимание обороне и может удерживать позиции в течение длительного времени, но затем Россия наступает на других направлениях", - добавил Ли.

Реакция Путина на "мирный план" США раскрыла его истинную цель в Украине

Ранее The Wall Street Journal писало, что "мирный план" США и реакция на него лидера РФ Владимира Путина показывает, чего на самом деле хочет российский диктатор. Так, он заявил, что боевые действия прекратятся только "когда украинские войска покинут удерживаемые ими территории".

В издании считают, что заявления Путина свидетельствуют о том, что в конечном итоге он хочет лишить Украину суверенитета, восстановить влияние Москвы на Киев и остановить вторжение НАТО в регион. Более того, российский экономист Константин Сонин говорил, что "все, что препятствует будущей войне, неприемлемо для Путина".

