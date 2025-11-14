На данный момент законопроект внесен в парламент, но рассмотрение еще не началось.

В Верховной Раде Украины предлагают дополнительно расширить перечень категорий граждан, которым запрещен выезд из Украины в период военного положения и мобилизации.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" (№14210).

Текст этого законопроекта на сайте парламента еще не опубликован. Впрочем, один из соавторов, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, который является членом Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в комментарии УНИАН объяснил, что именно предлагается этим законопроектом.

Так, депутаты предлагают распространить временный запрет на выезд за пределы Украины в период военного положения и мобилизации на лиц, имеющих бронирование от мобилизации в соответствии со вторым и третьим абзацами пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также в своем Telegram-канале Федиенко отметил, что "если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции".

"Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", - написал он.

Ограничения не для всех забронированных

Соавтор законопроекта Ирина Фриз, народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на своей странице в Facebook отметила, что "бронирование не может быть инструментом для побега из страны".

По ее словам, законопроект 14210 запретит выезд за границу "нарушителям (уклонистам) правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335".

Таким образом, новый законопроект, предложенный Федиенко и Фриз, предлагает установить временное ограничение на выезд из Украины в военное время для лиц, которые ранее нарушили закон о воинском учете, но потом все же получили льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

"Они также после устранения нарушений и имея бронирование могут выехать за границу без установления четких предохранителей", - написала депутат.

По словам Фриз, забронированные по стандартной процедуре работники, как и раньше, смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются гарантированы государством на период бронирования.

Фриз отметила, что их проектом закона не предлагается отмена возможности льготного бронирования для тех, кто нарушил правила воинского учета, или полного ограничения права на выезд за границу для забронированных работников критических предприятий, которые не нарушали закон.

"Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу через отпуска или командировки во время бронирования", - пояснила парламентарий.

Правила выезда забронированных из страны

Ранее в Государственной пограничной службе Украины объяснили, что забронированные от мобилизации мужчины имеют возможность пересечь границу на выезд из Украины с целью служебной командировки или отпуска. Но не просто так. Для этого они должны получить соответствующие документы от работодателя, подтверждающие разрешение на выезд.

Кроме того, в отпуск за границу не могут проехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях государственной службы, поэтому для них пересечение границы возможно только в служебную командировку.

В то же время те, кто на таких должностях не находятся, могут поехать за границу в отпуск. Но в документах должно быть указано, что структура, за которой этот человек забронирован, предоставляет человеку возможность провести отпуск за границей.

