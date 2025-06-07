Для некоторых категорий забронированных граждан все же есть ограничения.

Забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Как он отметил в эфире телеканала "Мы - Украина", такие мужчины имеют возможность пересечь границу на выезд из Украины как в служебную командировку, так и в отпуск. Но есть исключения.

"В отпуск не могут проехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", – сказал спикер ГПСУ.

Видео дня

При этом Демченко добавил, что те, кто на таких должностях не находятся, могут поехать за границу в отпуск. Однако в документах должно быть указано, что та структура, за которой забронирован человек, предоставляет ему возможность провести отпуск за границей.

Мобилизация в Украине

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в нашей стране действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста не имеют возможности выезжать за границу (за исключением ряда категорий).

Стоит отметить, что несколько месяцев назад государство представило программу по привлечению молодежи в ряды ВСУ. Речь идет о подписании контракта с бригадой сроком на год – "Контракт 18-24".

Недавно в Раде заговорили о создании такой возможности для мужчин в возрасте старше 60 лет. Но подписать такой контракт смогут не все. Народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что привлекаться в армию будут только те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: