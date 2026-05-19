'Сократилось в пять раз': в МОН назвали количество иностранных студентов в Украине

Больше всего иностранцев приехало в Украину на учебу из Китая.

Число иностранных студентов в Украине из-за полномасштабного российского вторжения сократилось в пять раз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

"У нас до вторжения было около 100 тысяч иностранных граждан, которые учились в наших высших учебных заведениях. Сейчас у нас учится около 20 тысяч", – рассказал Трофименко.

В настоящее время в стране работает единая межведомственная координационная база для выдачи приглашений иностранным абитуриентам, к которой имеют доступ Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины.

"Они проверяют каждого абитуриента с точки зрения безопасности еще до выдачи, верифицируют сам факт выдачи приглашения, чтобы с ним можно было обратиться в наше консульство за рубежом", – поделился заместитель министра образования.

По его словам, основным логистическим маршрутом для студентов остается транзит через страны, не входящие в Шенгенскую зону, поскольку страны ЕС проводят слишком тщательные проверки из-за миграционных рисков.

В частности, чаще всего иностранцы прибывают в аэропорт Кишинева в Молдове, где их встречают специалисты Украинского государственного центра международного образования или представители самих университетов.

Также приведены данные о том, из каких стран приезжает больше всего иностранцев на обучение:

Китай – 6304 человека;

Азербайджан – 4790;

Грузия – 1364;

Индия – 904;

Марокко – 754;

Турция – 559;

Туркменистан – 546;

Польша – 525;

Армения – 387.

Сообщается, что общее количество иностранных студентов в Украине сейчас составляет 19 687 человек.

Трофименко отметил, что обучение иностранцев – это существенные инвестиции как в специальные фонды самих учебных заведений, так и в общую экономику Украины.

"Они приезжают, ходят в наши магазины, заведения, проживают, покупают и приносят деньги в экономику", – добавил заместитель министра образования.

Ранее УНИАН сообщал, что за последние 4 года стоимость обучения в украинских университетах выросла на 60%. Примечательно, что наибольшее подорожание зафиксировали именно в 2025 году. По данным исследования, средняя стоимость обучения росла ежегодно. В 2022 году цена составляла 19 171 грн, в 2023 – 21 591 грн, в 2024 – 25 347 грн, а в 2025 году достигла уже 30 798 грн. Самыми дорогими оказались стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ и искусство. В то же время самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления: железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала повышение стипендий с 1 сентября 2026 года. Минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с выплатами 2025 года. По словам Свириденко, академические стипендии будут составлять не менее 4000 грн. При этом их будут получать и студенты частных высших учебных заведений, которые также обучаются за счет государственного заказа.

