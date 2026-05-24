Украинские вузы начнут массово закрываться уже в ближайшие годы, – ректор ХНУ

Учитывая количество детей в школах, через несколько лет сотням украинских вузов просто некого будет обучать.

В Украине быстрыми темпами сокращается количество выпускников школ, что в скором времени вызовет кризис в сфере высшего образования. Многим учебным заведениям придется объединяться или закрываться. Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская.

Она отметила, что конкуренция между университетами в Украине существовала всегда, и учебные заведения соревновались за студентов, предлагая качественное образование. Однако сейчас ситуация совсем иная, убеждена Кагановская

"Шанс выжить есть у тех, кто имеет прочный ценностный каркас, мощные научные школы, сильный кадровый состав и команду, которая работает как единый организм", – говорит ректор.

Глава Харьковского университета подчеркнула, что отрасль сталкивается с очень серьезными демографическими вызовами.

"Цифры показывают, что количество детей в младших классах уже сейчас предвещает сложные времена для университетов на ближайшие 5–10 лет", – подчеркнула Кагановская.

Как писал УНИАН, по подсчетам Business Insider на основе данных Всемирного банка и ООН, в 2025 году в Украину вернулись около 1,7 млн беженцев, что дало прирост населения на 4,4% и вывело страну на первое место в мире по сальдо миграции.

Вместе с тем, как заявила демограф Элла Либанова, после войны Украину может ожидать еще одна мощная волна эмиграции. По ее мнению, за границу могут уехать сотни тысяч мужчин, чтобы воссоединиться со своими женами и детьми, которым удалось обосноваться в Европе.

