Частный сектор, который уже присоединился к ремонтам, может инвестировать около 170 млрд долларов.

Многие европейские компании уже присматриваются к возможностям в Украине, которые могут открыться для них во время восстановления после завершения войны, пишет Financial Times.

"Завершение войн - дело нелегкое: по данным Центра стратегических и международных исследований, 40% конфликтов угасают без формального соглашения. Однако проблески прогресса в стратегии послевоенной Украины дают инвесторам сигнал присмотреться к компаниям, которые могут получить выгоду от восстановления страны", - говорится в материале.

Отмечается, что за более чем три года с момента полномасштабного российского вторжения Украина понесла ужасные потери - и человеческие, и материальные. Согласно подсчетам украинского правительства и многосторонних институтов, общий счет на восстановление оценивается в 524 млрд долларов на ближайшее десятилетие.

Источником средств станут правительство и международные доноры, включая ЕС и институты вроде Всемирного банка. Частный сектор, который уже присоединился к ремонтам и другим проектам, может инвестировать около 170 млрд долларов, то есть треть от общей суммы.

"Комментарии во время отчетов компаний свидетельствуют, что более сотни фирм уже присматриваются к возможностям в Украине. Восстановление инфраструктуры - прежде всего энергетики, транспорта и жилья - требует огромного количества материалов и техники, а также дизайнеров и инженеров", - отмечает издание.

В Украине могут также расти и активно развиваться компании по возобновляемой энергетике. Ведь восстанавливать разрушенное нужно лучше и экологичнее. Это означает, например, развитие ветроэнергетики и замену разрушенных во время войны многоквартирных домов современным жильем.

По данным FT, британская брокерская компания Panmure Liberum считает, что европейские компании получат непропорционально большую выгоду за счет больших инвестиций и опыта работы по региональным стандартам безопасности и экологии.

Еще один фактор - географическая близость. Строительные материалы, например цемент, тяжелые и дешевые; перевозить их на дальние расстояния не имеет смысла. Поэтому больше всего заказов получат компании, работающие в Украине или в соседних странах Восточной Европы.

"Риски очевидны. После трех лет войны стоимость рабочей силы высокая, инфляция бешеная, а расходы на страхование - жизненно важный элемент каждого проекта, учитывая риск возобновления боевых действий - еще больше увеличивают счет. Начальные работы будут медленными и дорогими, поскольку инфраструктуру придется возрождать с нуля", - говорится в материале.

И все же часть финансирования на восстановление уже обеспечено, и немалый портфель проектов уже реализуется.

Так, обновленное украинское правительство под руководством премьер-министра Юлии Свириденко представило Программу действий, в которой восстановление Украины - один из приоритетов. В Кабмине отмечали, что в Украине запустят соответствующие фонды с участием европейского капитала (Recovery Facility, Ukraine Fund). Предполагается, что их бюджет будет составлять 500 млн евро до конца 2025 года. Также в Украине заработал Американско-Украинский инвестиционный фонд, в рамках которого планируется по меньшей мере три инвестиционных проекта.

До завершения войны в Украине еще далеко, но по крайней мере начали появляться признаки прогресса в этом вопросе.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет.

По его словам, концепция правительства предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов: фонд на 540 млрд долларов за счет конфискованных российских активов, и фонд объемом 460 млрд долларов как платформу для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

