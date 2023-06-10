Соответствующее поручение сегодня дал глава ОВА.

В Херсонской области планируют запретить купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы из-за высокой концентрации вредных веществ в воде.

"К сожалению, вода сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", - заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера он дал поручение запретить купание на водных объектах, а также не запретить вылов и продажу рыбы в области.

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Глава ОВА отметил, что в колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, а также ряд возбудителей инфекционных болезней, в частности с кладбищ и свалок.

Он также в очередной раз призвал граждан пить бутилированную или привозную воду.

Уничтожение дамбы - последствия для экологии

Эксперты отмечают, что в результате подрыва оккупантами дамбы на Каховской ГЭС в воде оказалось большое количество вредных веществ. В Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях наблюдается мор рыбы. В Минздраве рассказали, как защититься от холеры.

Кроме того, в течение 11-13 июня на Херсонщине ожидается значительное ухудшение погодных условий. В частности, речь идет о грозах и местами граде, шквал ветра будет достигать отметки в 15-20 метров в секунду.

Экологический ущерб от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн.

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