Президент Украины сообщил немного деталей о прошедшей встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом в Вашингтоне, что стало предварительным обсуждением перед переговорами в Овальном кабинете.

"Благодарю за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп сегодня пригласил в Вашингтон Украину и другие европейские страны. Впервые встреча проходит в таком формате — это очень серьёзно", - отметил Зеленский в Telegram.

Украинский лидер подчеркнул, что, когда речь идет о мире для одной из европейских стран, это касается всех в Европе. Именно поэтому есть готовность "работать максимально продуктивно", чтобы закончить войну в Украине и построить надежные гарантии безопасности.

Также Зеленский напомнил о продолжающихся российских ударах по городам Украины, из-за которых, в частности, погибло двое детей и есть десятки раненых.

"Мы обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и у президента Трампа такая сила есть. Мы должны сделать всё правильно, чтобы мир действительно состоялся", - подытожил президент Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому придется проглотить "горькую пилюлю" в Белом доме. В частности, Трамп недвусмысленно заявил президенту Украины, что не все условия потенциального мирного соглашения будут на пользу Киева.

Кроме того, мы рассказывали, что президент США и вовсе попытается навязать Зеленскому "идеальное видение Путина" об окончании войны. Предстоящая встреча — один из самых критических дней для европейской безопасности и западного альянса со времен окончания холодной войны.

