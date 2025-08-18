Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом в Вашингтоне, что стало предварительным обсуждением перед переговорами в Овальном кабинете.
"Благодарю за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп сегодня пригласил в Вашингтон Украину и другие европейские страны. Впервые встреча проходит в таком формате — это очень серьёзно", - отметил Зеленский в Telegram.
Украинский лидер подчеркнул, что, когда речь идет о мире для одной из европейских стран, это касается всех в Европе. Именно поэтому есть готовность "работать максимально продуктивно", чтобы закончить войну в Украине и построить надежные гарантии безопасности.
Также Зеленский напомнил о продолжающихся российских ударах по городам Украины, из-за которых, в частности, погибло двое детей и есть десятки раненых.
"Мы обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и у президента Трампа такая сила есть. Мы должны сделать всё правильно, чтобы мир действительно состоялся", - подытожил президент Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому придется проглотить "горькую пилюлю" в Белом доме. В частности, Трамп недвусмысленно заявил президенту Украины, что не все условия потенциального мирного соглашения будут на пользу Киева.
Кроме того, мы рассказывали, что президент США и вовсе попытается навязать Зеленскому "идеальное видение Путина" об окончании войны. Предстоящая встреча — один из самых критических дней для европейской безопасности и западного альянса со времен окончания холодной войны.