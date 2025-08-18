Кличко передал ВСУ еще 6 тысяч дронов от громады Киева

Виталий Кличко передал Вооруженным Силам Украины новую партию помощи от киевской громады – еще 6 тысяч дронов разных типов. Об этом мэр Киева сообщил в своем телеграмм-канале.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию необходимой помощи – еще 6000 дронов разных типов. Часть из них получат и военные 3-й штурмовой бригады, входящей в состав корпуса", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета Киев выделил 400 млн грн для 3-й штурмовой бригады, а в прошлом году она получила более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 400 млн. грн. Этой зимой бойцам 3-й штурмовой столица передала современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она была создана на базе старого автобуса МАЗ, который полностью обновили и оснастили. А в прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства, выделенные бригаде столицей", – написал Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, в 2025-м на поддержку ВСУ Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам разных бригад Киев отправил на фронт более 40 000 БПЛА.