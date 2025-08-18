Кличко передал ВСУ еще 6 тысяч дронов от громады Киева

Виталий Кличко передал Вооруженным Силам Украины новую партию помощи от киевской громады – еще 6 тысяч дронов разных типов. Об этом мэр Киева сообщил в своем телеграмм-канале.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию необходимой помощи – еще 6000 дронов разных типов. Часть из них получат и военные 3-й штурмовой бригады, входящей в состав корпуса", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета Киев выделил 400 млн грн для 3-й штурмовой бригады, а в прошлом году она получила более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux.

Видео дня

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 400 млн. грн. Этой зимой бойцам 3-й штурмовой столица передала современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она была создана на базе старого автобуса МАЗ, который полностью обновили и оснастили. А в прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства, выделенные бригаде столицей", – написал Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, в 2025-м на поддержку ВСУ Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам разных бригад Киев отправил на фронт более 40 000 БПЛА.

Фото Кличко передал дроны для ВСУ 18 августа 2025
Фото Кличко передал дроны для ВСУ 18 августа 2025
Фото Кличко передал дроны для ВСУ 18 августа 2025
Фото Кличко передал дроны для ВСУ 18 августа 2025
Фото Кличко передал дроны для ВСУ 18 августа 2025