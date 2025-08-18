После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, и накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, одной из ключевых тем будущих переговоров о прекращении российско-украинской войны являются гарантии безопасности для Киева.

На мой взгляд, наиболее приемлемой и единственной возможной гарантией безопасности для нас является вступление в НАТО. Еще одна действенная гарантия, кроме НАТО - ядерное оружие.

Но, учитывая, что это невозможно в нынешних условиях, скорее всего, можем рассчитывать на деньги, оружие, обмен разведданными и понимание того факта, что мы - партнер-союзник.

Видео дня

Да, если мы отвергаем присоединение к Североатлантическому альянсу, то остаются, по сути, двусторонние договоры между Украиной и другими странами относительно военно-технической поддержки, возможного размещения войск на территории нашего государства и так далее.

Кстати, британцы уже сказали, что они готовы это сделать чуть ли не на второй день после завершения войны. Как минимум, прислать сначала инженеров и инструкторов, а впоследствии закрыть часть Украины авиацией Но, к сожалению, мне кажется, что максимум, на который мы можем сейчас рассчитывать - это помощь деньгами и оружием. И это будет решаться в индивидуальном порядке.

То есть, Украина будет подписывать договоры с отдельно взятыми странами и, в зависимости от страны, будут приниматься те или иные решения по этим гарантиям. О каких странах идет речь? Это Германия, Великобритания, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Они - готовы. И, в перспективе, мы можем иметь крепкий региональный военно-политический блок (после окончания войны Украина будет представлять для европейцев большой интерес, ведь мы имеем опыт, мы имеем армию и мы, в определенной степени, останемся щитом Европы).

Заинтересованы ли в таком сотрудничестве Соединенные Штаты? Возможно. Но Дональд Трамп ни разу не упоминал о возможности размещения каких-то американских военных, даже инструкторов на территории Украины. Речь больше шла о, например, какой-то поддержке в виде разведданных, продажи оружия.

Если же говорить о гарантиях на уровне пятой статьи НАТО, то это как раз идея США, выдвинутая Дональдом Трампом.

Он сказал, что если какая-то страна, условно говоря, Германия заявит, что готова с Украиной подписать договор о том, что две дивизии будут находиться на ее территории, то это право этой страны на такое решение. И в таком случае эта условная Германия будет действовать не как страна НАТО, а будет действовать самостоятельно.

На самом деле таких прецедентов в мире были десятки, если не сотни. Соединенные Штаты именно так проводили свои военные операции - они не были операциями США, как члена НАТО...

Для нас желательны предоставление оружия, сотрудничество в военной сфере, совместные учения, инструкторы, советники... В идеале, конечно, размещение какой-то части американских военных. Но такой вариант пока выглядит маловероятным. Сейчас оптимальный для Украины вариант - это статус какого-то союзника США вне НАТО. С условиями, как у Израиля.