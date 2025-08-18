Премьер-министр Великобритании считает, что для мира в Украине перемирие - не обязательное условие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов поддержать мирное соглашение по Украине без прекращения огня как предварительного условия, о чем заявил его представитель.

"Мы всегда говорили, что хотим видеть устойчивый и справедливый мир для Украины. Такой, который обеспечит возвращение мира в Европу и позволит украинскому народу жить без страха новых атак, и соглашение, которое принесёт это как можно скорее", - отметил он, передает The Guardian.

При этом, потенциальное соглашение должно прекратить убийства и превратить достигнутый результат в прочный мир, поддержанный гарантиями безопасности, что стало бы значительным позитивным шагом, добавил представитель Стармера.

Видео дня

Он же подчеркнул, что если удастся добиться одновременного прекращения убийств и достижения устойчивого мира, это было бы еще лучше, чем просто "увидеть конец убийствам".

Что касается границ Украины, он добавил, что их должна определять сама Украина в ходе переговоров, отметив, что международные границы не должны изменяться силой.

Визит европейских лидеров в США - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что европейским лидерам лучше "не враждовать" с Трампом. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, в таком случае США заключат сделку с Россией и заявят, что именно Украина и Европа не хотят мира.

Государственный секретарь США Марк Рубио, в свою очередь, заявил, что лидеры Европы присутствуют в Вашингтоне не для "защиты" Зеленского от президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: